Росфинмониторинг заподозрил фирмы в обналичивании и выводе 616 млрд рублей

Росфинмониторинг рассказал о претензиях к фирмам, которые в 2020 году обналичили и вывели из страны 616 млрд рублей через суды. Как пишут «Известия», в ЦБ неоднократно поднимали вопрос об изменениях в законодательство, позволяющих кредитным организациям отказывать в проведении операций по исполнительным листам.

По данным Росфинмониторинга, для борьбы с отмыванием, обналичиванием и выводом денег за рубеж банки блокируют отдельные операции или счета недобросовестных фирм. Чтобы обойти эти ограничения, между должником и взыскателем заключается фиктивный договор, на основании которого проводится процедура взыскания долга в судебном или досудебном порядке с использованием исполнительной подписи нотариуса. Получив в суде исполнительный лист, истец может взыскать по нему деньги с фиктивного должника и вывести их за рубеж.

Общий объём денежных средств, выведенных таким образом в 2020 году, составил около 616 млрд рублей более чем по пяти тысячам разбирательств. Годом ранее этот показатель был почти в три раза меньше ― 214 млрд рублей. В ЦБ отметили, что неоднократно поднимали вопрос о внесении изменений в законодательство, которые бы дали банкам право отказа в совершении операции по исполнительным документам при наличии подозрений.

Кроме того, в 2020 году вырос общий объём подозрительных операций нотариусов: заверенные ими документы носят силу исполнительных и могут использоваться для принудительного взыскания денег. В отношении ряда нотариусов проводятся проверки, в ряде случаев возбуждены уголовные дела. Между тем юристы отмечают, что применение банками «заградительных» мер, блокирующих отдельные операции или счёт предпринимателя при возникновении подозрений, зачастую бывает абсурдным: жертвами таких ситуаций становятся и обычные ИП, переводящие деньги на карточный счёт.

Ранее эксперты сообщили, что решения о блокировке счетов принимаются в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию террористов. Так, клиента могут заподозрить в противоправных действиях, если ему регулярно с разных счетов поступают суммы размером более 200 тысяч рублей, которые он сразу же обналичивает.

Кроме того, существует вероятность блокировки счёта, если кредитная организация отмечает «нетипичное назначение платежа». Наиболее часто блокируют счета гражданам, получающим выигрыши от букмекерских контор, а также крупные платежи для вновь созданных юридических лиц.