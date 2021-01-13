Росфинмониторинг разъяснил поправки в «антиотмывочный» закон

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Вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных и безналичных средств в России не меняют отношения клиентов с банками.

Как сообщается в пресс-релизе Росфинмониторинга, поправки не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер.

10 января вступили в силу правовые нормы, согласно которым банки обязаны передавать Росфинмониторингу данные обо всех операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей. Также особое внимание будет уделяться контролю над выплатой пенсионных страховок, операциям, связанным с азартными играми, расчётам по сделкам с недвижимостью и государственному оборонному заказу.

По мнению финансового аналитика Антона Шабанова, поправки к закону о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём, не коснутся большей части российских граждан. По его словам, прописанные в законе суммы достаточно серьёзные. Большинство россиян сталкивается с таким количеством денежных средств в исключительных ситуациях, писал NEWS.ru.