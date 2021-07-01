Росфинмониторинг проверит переводы денег из «секретных» стран

Из-за нового закона о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма Росфинмониторинг будет проверять переводы денежных средств из «секретных» стран. Все эти шаги направлены на обеспечение безопасности России. Об этом Pravda.Ru сообщил директор «ЦЭФК ГРУПП» Олег Александров.

28 июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

О простых переводах граждан: мне кажется, если они как-то не связаны с такого рода деятельностью, то, безусловно, переводы могут продолжать осуществляться, — сообщает Александров.

К сожалению, отметил эксперт, в открытом доступе списка стран, переводы которых нужно проверять, пока нет. Однако простым гражданам за простые переводы, которые они совершают постоянно, беспокоиться не стоит.

Ранее банкиры раскритиковали усиление контроля за переводами из-за рубежа. Отмечается, что поправки в законопроект были внесены неожиданно, без обсуждения с основными участниками рынка.