Росфинмониторинг получит расширенный доступ к личным данным россиян

Росфинмониторинг получит расширенный доступ к персональным данным россиян. Ведомство сможет получать данные о людях из ЗАГСа, пишут «Известия».

Правительство намерено внести на рассмотрение в Госдуму эту инициативу уже в июне. Документ подготовлен и направлен в кабмин в начале февраля. Считается, что доступ к реестру повысит эффективность работы по противодействию коррупции и отмыванию денег. Но эксперты предупреждают о дополнительных рисках утечки персональных данных.

Единый госреестр ЗАГС содержит сведения, начиная с 1926 года, о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, смене имени и многое другое. Доступ к нему имеют МВД, ФНС, Минздрав, Росстат, а также государственные внебюджетные фонды. Вправе запрашивать информацию из реестра Минюст, МФЦ, региональные и муниципальные органы и другие. Теперь к этому перечню добавится Росфинмониторинг, который называют «финансовой разведкой».

В ведомстве пояснили, что сведения из ЕГР ЗАГС необходимы для установления лиц, причастных к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и другим уголовным деяниям.

С этой целью важно изучение финансовых операций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой Росфинмониторингом работы, — сообщили в Росфинмониторинге.

Однако, у этой инициативы есть и другая сторона. Несмотря на то, что содержащаяся в реестре информация нее является критически значимой и её нельзя напрямую монетизировать, она может пригодиться телефонным мошенникам, например, втереться в доверие жертв.

Ранее сообщалось, что Россия стала мировым лидером по числу утечек паролей по итогам 2021 года, сообщили аналитики компании ESET, передаёт Lenta.ru. Среди основных способов кражи личных данных — фишинг и телефонное мошенничество.