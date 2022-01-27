Росфинмониторинг поддержал программу Минфина по регулированию криптовалют

Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, программа по регулированию криптовалют, предложенная Минфином, концептуально соответствует стандартам группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Предложение концептуально соответствует стандартам FATF и поддерживается Росфинмониторингом, — отметили в ведомстве.

Ранее Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России, не предусматривающую их запрета. Ведомство предлагает проводить операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и создать операторов обмена цифровых валют на денежные средства.

Для операций с криптовалютами физическим и юридическим лицам будет необходимо пройти идентификацию и открыть электронный кошелёк в банке. Сами же банки должны будут отвечать за контроль и отслеживание операций с криптовалютами, выявление операций, проводимых для незаконной деятельности, идентификацию клиентов и их обслуживание, а также за предоставление данных по запросам в заинтересованные структуры. Надзорные функции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.