Росавиация выдала авиакомпаниям миллиарды рублей из-за кризиса

https://static.news.ru/photo/41c2452c-3e46-11eb-a562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное агентство воздушного транспорта предоставило авиакомпаниям субсидии из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. Организации получили 13,6 млрд рублей.

При этом максимум ведомство может выделить 20,95 млрд рублей, сообщили в Росавиации. Кроме того, аэропорты получили 9,1 млрд рублей из 10,9 млрд рублей возможных.

Сегодня Росавиация приступила к приёму заявок от авиакомпаний и аэропортов на получение субсидий [после продления соответствующей программы], — отметили в ведомстве.

При этом подготовительную работу Росавиация совместно с авиакомпаниями начала заранее. В связи с этим в ведомстве обещают рассматривать заявки в короткие сроки, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство продлило программу субсидирования авиакомпаний за выполнение вывозных рейсов до середины декабря. Чтобы получить деньги, авиаперевозчики должны предоставить в Росавиацию необходимые документы до 10 декабря. Ранее срок был установлен до 1 августа.

Продление программы поможет представителям отрасли преодолеть финансовые трудности. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.