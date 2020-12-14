Росавиация выдала авиакомпаниям миллиарды рублей из-за кризиса

Федеральное агентство воздушного транспорта предоставило авиакомпаниям субсидии из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. Организации получили 13,6 млрд рублей.
При этом максимум ведомство может выделить 20,95 млрд рублей, сообщили в Росавиации. Кроме того, аэропорты получили 9,1 млрд рублей из 10,9 млрд рублей возможных.
Сегодня Росавиация приступила к приёму заявок от авиакомпаний и аэропортов на получение субсидий [после продления соответствующей программы], — отметили в ведомстве.
При этом подготовительную работу Росавиация совместно с авиакомпаниями начала заранее. В связи с этим в ведомстве обещают рассматривать заявки в короткие сроки,
Ранее NEWS.ru писал, что правительство
Продление программы поможет представителям отрасли преодолеть финансовые трудности. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.