Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация до 1 октября 2020 года вдвое снизила ставку с авиакомпаний за аэронавигационные сборы для полётов по России и почти обнулила для полётов в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и внутри округа.

Там отметили, что данные меры позволят снизить себестоимость перевозок.

Предварительные оценки экономии финансовых средств российских пользователей воздушного пространства составляют 4,7 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, глава кабмина Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

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