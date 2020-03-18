https://static.news.ru/photo/12725f66-6924-11ea-b2e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация до 1 октября 2020 года вдвое снизила ставку с авиакомпаний за аэронавигационные сборы для полётов по России и почти обнулила для полётов в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и внутри округа.

Там отметили, что данные меры позволят снизить себестоимость перевозок.

Предварительные оценки экономии финансовых средств российских пользователей воздушного пространства составляют 4,7 млрд рублей, — говорится в сообщении.