Росавиация до 1 октября 2020 года вдвое снизила ставку с авиакомпаний за аэронавигационные сборы для полётов по России и почти обнулила для полётов в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и внутри округа.
Там отметили, что данные меры позволят снизить себестоимость перевозок.
Предварительные оценки экономии финансовых средств российских пользователей воздушного пространства составляют 4,7 млрд рублей, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, глава кабмина Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ. Об этом
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