Росавиация разработает антикризисные меры для авиаотрасли РФ

На фоне западных санкций, в том числе закрытия неба ряда стран и запрета поставки воздушных судов и комплектующих, Росавиация разрабатывает комплекс мер поддержки. Они направленны на сохранение предприятий авиатранспортной отрасли, с учетом антикризисного опыта 2020 года, опубликовано на официальном сайте ведомства.

Сегодня консолидация усилий заинтересованных сторон из различных секторов отрасли, как со стороны государства, так и со стороны предприятий нашей отрасли, четкое выполнение поставленных задач и сокращение сроков их реализации — являются приоритетными задачами. У нас нет времени на раскачку, мы должны мобилизоваться, — подчеркивают в Росавиации.

Представители ведомства отмечают, что антикризисные меры, которые были выработаны в 2020 году, показали свою эффективность. Их следует сохранить и в 2022 году и на среднесрочную перспективу.

С 17 марта авиакомпания Red Wings начинает полёты в Анталью из московского аэропорта Домодедово. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

Географию полетов расширяет и «Аэрофлот». Компания открыла продажу билетов в Азербайджан и Армению. С 21 марта возобновится авиасообщение с Баку, а с 22 марта с Ереваном. По каждому направлению планируется пока по одному рейсу из Шереметьево. Полёты также будут выполняться на воздушных судах SSJ 100.