Росавиация представит в 2021 году меры допподдержки авиакомпаний

https://static.news.ru/photo/ac20fd46-3dd3-11eb-9c33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Федеральное агентство воздушного транспорта в начале следующего года планирует разработать дополнительные меры поддержки авиакомпаний, сообщил заместитель руководителя агентства Дмитрий Ядров.

Ядров подчеркнул, что оказанная государством во время пандемии поддержка была оказана оперативно и, главное, позволила сохранить авиационный персонал на уровне не ниже 90% от численности работников на 1 января 2020 года.

В начале 2021 года Росавиацией будут разработаны предложения по дополнительным мерам поддержки предприятий воздушного транспорта, — говорится в сообщении агентства.

Также в I квартале 2021 года планируется провести совместное заседание с Общественным советом при Ростуризме, чтобы обсудить вопросы широкого использования авиатранспорта в развитии внутреннего туризма.

Отмечается, что текущая обстановка в гражданской авиации остаётся крайне сложной, несмотря на положительную динамику внутренних пассажирских рейсов. Спад объёмов авиаперевозок вынуждает предприятия отрасли принимать меры по сокращению расходов, в том числе сокращению оплаты труда специалистам.

Как писал NEWS.ru, Росавиация запретила российским авиакомпаниями принимать туристов на борт грузопассажирских рейсов, вылетающих за границу. Об этом говорится в сообщении, разосланном перевозчикам. В случае выявления факта продажи авиабилетов в рамках туристических пакетов разрешение на полёт будет аннулировано.