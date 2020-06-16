Росавиация в мае выплатила 9,6 млрд рублей субсидий перевозчикам

https://static.news.ru/photo/80c87d7e-afb5-11ea-bac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в мае получило 31 заявление от авиаперевозчиков, рассчитывающих на частичную компенсацию убытков, вызванных падением спроса на их услуги во время пандемии коронавируса.

Как следует из сообщения, распространённого Министерством транспорта РФ, агентство приняло положительное решение по 21 заявке, общая сумма субсидий по ним составила около 9,6 млрд рублей. В настоящее время Росавиация рассматривает заявки 19 авиакомпаний. Сумма компенсаций по этим заявкам может составить 841 млн рублей.

Агентство компенсирует убытки российских перевозчиков, чтобы те смогли продолжить свою деятельность в сложных экономических условиях, сохранив таким образом рабочие места квалифицированных специалистов из числа авиационного персонала.

Правительство РФ установило порядок и условия предоставления субсидий авиакомпаниям в постановлении от 13 мая. Как сообщал NEWS.ru, 30 мая премьер-министр Михаил Мишустин также подписал распоряжение о выделении средств на поддержку российских аэропортов в размере 10,9 млрд рублей.