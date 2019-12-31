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В 2019 году российские атомные электростанции увеличили выработку электроэнергии на 2,2% по сравнению с результатами 2018 года, тем самым выйдя на новый рекорд — свыше 208,784 млрд киловатт-часов. Об этом сообщили в Росэнергоатоме, который входит в электроэнергетический дивизион Росатома.

При этом больше всего электроэнергии в прошлом году выработали Ростовская АЭС, Калининская АЭС и Балаковская АЭС, уточнили в компании.

Стоит отметить, что сегодня доля атомной генерации составляет около 19% от всего объёма выработки электроэнергии в стране. В европейской части страны этот показатель достигает 40%.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские АЭС снизят мощности из-за низкого спроса.