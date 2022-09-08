Росатом построит в Кронштадте верфь за 200 млрд рублей

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Росатом построит в Кронштадте новую крупнотоннажную верфь, сообщает «АБН». Предварительная оценка объема вложений в проект — около 200 млрд рублей, заявил заместитель главы министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов в ходе Восточного экономического форума.

Евтухов заявил, что верфь будет строиться долго и сдаваться поэтапно. После окончания всего проекта на ней будут строиться суда, в первую очередь, для самой госкорпорации «Росатом».

Глава Росатома Алексей Лихачев ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить ведомствам разработку проекта новой верфи в Кронштадте. Он также попросил проработать вопросы финансовой модели и форматы финансирования предприятия. В Росатоме проанализировали более 13 вариантов размещения нового производственного предприятия. Наиболее удачным по соотношению глубин, трудовых ресурсов и коммуникаций оказался остров Котлин, более известный как Кронштадт.

Год назад сообщалось, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится в плачевном состоянии, хотя капитальный ремонт и модернизация корабля начались ещё в 2017 году. Военно-морской флот (ВМФ) России снова получит «Адмирала Кузнецова» только в 2023-м. Задержку в ремонте связывают с проблемами с поставками оборудования, пожаром и коррупцией.