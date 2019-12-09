«Атомэнергопром» (консолидирует гражданские активы Росатома) получил 30% в уставном капитале «Управляющей компании «Дело» Сергея Шишкарева. Стороны приняли решение объединить усилия, направленные на расширение масштаба и географии логистического бизнеса.
Основными направлениями совместной деятельности должны стать развитие международных мультимодальных перевозок и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия через Северный Морской транзитный коридор, — говорится в сообщении Росатома.
Ранее NEWS.ru писал, что Росатом приступил к созданию отечественного квантового компьютера. Предполагаемое финансирование проекта составит 24 млрд рублей: 13,3 млрд выделят из бюджета, а 10,4 млрд станут инвестициями госкорпорации и других компаний, которые присоединятся к проекту.
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