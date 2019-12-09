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Вице-премьер России Татьяна Голикова дала поручение Министерству труда и социальной защиты о необходимости проработки вопроса по программе материнского капитала. Она также отметила, что о результатах необходимо доложить в правительство до 1 марта 2020 года.

Такое поручение Минтруду России действительно было, подписано 24 октября 2019 г, — цитирует RNS пресс-секретаря Татьяны Голиковой. Однако в секретариате отметили, что говорить о результатах такого поручения говорить преждевременно. Ранее...