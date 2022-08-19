Росатом объявил о разработке проекта новой верфи в Кронштадте Глава Росатома Алексей Лихачев объявил о разработке проекта новой верфи в Кронштадте

Глава Росатома Алексей Лихачев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить ведомствам разработку проекта новой верфи в Кронштадте. Он также попросил проработать вопросы финансовой модели и форматы финансирования предприятия, пишет АБН.

Лихачев заявил, что наиболее логичным представляется вариант сотрудничества Росатома и ОСК в лице «Балтийского завода». Схожий проект был разработан «Центром технологий судостроения и судоремонта», он представляет собой крупнотоннажную верфь с обработкой до трехсот тысяч тонн металла.

В Росатоме проанализировали более 13 вариантов размещения нового производственного предприятия. Наиболее удачным по соотношению глубин, трудовых ресурсов и коммуникаций оказался остров Котлин, более известный как Кронштадт.

15 августа группа «Дело» Сергея Шишкарева и Росатома закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций ОАО «Сахалинское морское пароходство» (SASCO). Отмечалось, что сумму покупки и другие подробности сделки в компании не раскрыли, однако ранее эксперты оценивали ее в размере 10–20 млрд рублей. Новый актив планировалось использовать для развития логистических проектов на Северном морском пути.