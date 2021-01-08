Росатом намерен построить флотилию малых АЭС

Госкорпорация Росатом планирует построить флотилию атомных станций малой мощности, заявил глава корпорации Алексей Лихачёв. Он отметил, что вариант такой станции уже запущен на Чукотке.
Лихачёв добавил, что ещё одна такая станция будет запущена в Якутии.
Мы прорабатываем очень серьёзно с правительством создание флотилии плавучих станций, в том числе, на тех же самых РИТМах (РИТМ-200 реакторная установка) и очень надеюсь, что это решение тоже будет принято в текущем году, — сказал глава Росатома, слова которого приводит телеканал «Звезда».