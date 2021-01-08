Росатом намерен построить флотилию малых АЭС

Правительство оказало поддержку малому и среднему бизнесу на сумму порядка 600 млрд рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым.

Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки за те два года на сумму около 600 млрд рублей. Мы будем поддерживать и принимать самые необходимые решения, чтобы предприниматели чувствовали...