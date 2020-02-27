Росатом считает возможным заключить с Узбекистаном контракт на строительство атомной электростанции в этой стране в июне 2020 года и приурочить подписание документа к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РФ.
В июне состоится визит Шавката Мирзиеёва в Россию. На экспертном уровне нам узбекская сторона предлагает подписать контракт. Считаем достижимой эту цель. Сделаем со своей стороны всё возможное для того, чтобы она была реализована, — цитирует ТАСС главу Росатома Алексея Лихачёва.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что АЭС в Узбекистане обеспечит энергией другие государства региона. По его словам, речь идёт о создании новой отрасли экономики. Российский лидер подчеркнул, что два энергоблока АЭС общей мощностью 2,4 МВт обеспечат производство недорогой и чистой электроэнергии, которую планируется поставлять потребителям как в Узбекистане, так и в других странах Центральной Азии.