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Цена на баррель нефти марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на лондонской бирже ICE упала на 3,52% — до $50,95, говорят данные торгов на 17:08 мск. В последний раз показатели находились ниже $51 в конце декабря 2018 года. Углеводороды WTI подешевели на 4,6% — до $46,47 за баррель.

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