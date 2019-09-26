https://static.news.ru/photo/68fdfd96-e07f-11e9-902b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Корпорация «Росатом» может получить финансирование на сумму свыше 32 млрд рублей для развития технологий атомной энергетики будущего. Средства заложены в проект бюджета на 2020 год и в плановый период 2021--2022 годов.

Часть денег — около 5 млрд — предназначены для формирования экспериментально-стендовой базы и продления срока службы действующих научно-исследовательских объектов отрасли, говорится документах, опубликованных на официальном портале нормативных правовых актов.

Работа над новейшими технологиями в ядерной энергетике идёт в рамках российской программы «Прорыв» — одного из главных мировых проектов в данной области. Учёные проектируют энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием.

Отечественная промышленность создала множество реакторов на быстрых нейтронах с тяжёлым жидкометаллическим охлаждением для атомных подводных лодок. Скоростная и манёвренная атомная подлодка проекта 705 и 705 К, известная как «Альфа», записана в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстрая.

Ранее News.ru сообщал, что химики Томского политехнического университета (ТПУ) рассчитывают в 2022 году запустить производство биоразлагаемого пластика. Сейчас они проектируют первый в мире реактор для этих целей и саму технологию.

Синтез мономеров — это самая дорогая стадия получения пластика. По словам учёных, в настоящее время процесс проходит поэтапно в нескольких реакторах. И если все стадии собрать в одном реакторе, то для получения одного и того же объёма продукта потребуется один час против примерно шести.