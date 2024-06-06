«Росатом» инвестирует производство редкоземельных металлов 7,4 млрд рублей

Фото: Пресс-служба Росатома

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о намерениях по развитию Соликамского городского округа Пермского края между Правительством региона и АО «Атомредметзолото» (Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»). Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» Алексей Шеметов.

В целях обеспечения стратегического сырьевого суверенитета Российской Федерации и повышения инвестиционной привлекательности Соликамска стороны соглашения проработают возможность реализации инвестиционного проекта строительства разделительного производства редкоземельных металлов на промышленной площадке ОАО «Соликамский магниевый завод».

Эти металлы используются в коагулянтах для очистки воды, катализаторах выхлопа автомобилей, высокоэнергетических магнитах для насосов и другой гражданской продукции. Предполагаемый объем инвестиций для реализации проекта – 7,4 млрд руб. Планируется, что производство начнет работу в IV квартале 2026 года, а объем выпуска готовой продукции составит 2500 тонн редкоземельных металлов ежегодно. Будет создано более 200 новых рабочих мест. В настоящее время ведется проектирование разделительного комплекса. Сама технология производства церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий) уже разработана специалистами Горнорудного дивизиона Росатома и АО «Русредмет».

«Наша стратегическая задача — обеспечить полную сырьевую независимость высокотехнологичных отраслей российской промышленности редкоземельными металлами. Для этого в Соликамске создается разделительное производство. Также на заводе планируется выпускать металлический тантал в слитках. В свою очередь, это позволит предприятиям Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом» гарантировать необходимые объемы производства различных форм проката и порошков для российской электронной промышленности. Мы гарантируем импортозамещение РЗМ для производства магнитов, катализаторов нефтехимии и другой высокотехнологичной продукции», - отметил Алексей Шеметов.