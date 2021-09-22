Недельные расходы россиян выросли за год, но сократились за неделю

Недельные расходы россиян за год выросли на 14%. При этом по сравнению с предыдущей неделей расходы незначительно сократились. Об этом сообщается на сайте исследовательского холдинга «Ромир» по итогам еженедельного анализа средних недельных расходов.

С 13 по 19 сентября 2021 года средние недельные расходы россиян составили 5149 рублей, что на 13,6% (615 рублей) больше, чем в аналогичный период 2020 года. По сравнению с предыдущей неделей расходы сократились на 1,2% (61 рубль).

Ранее сообщалось, что с 23 по 29 августа 2021 года размер среднего чека россиян немного увеличился после двухнедельного сокращения. Колебания среднего чека не выходили за рамки нормы. При этом уровень среднего чека и общих расходов в целом остаётся выше, чем в 2020 году: за год средний чек вырос на 9%.