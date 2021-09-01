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Средний чек россиян увеличился после двухнедельного сокращения

15:17, 01 сентября 2021
Средний чек россиян увеличился после двухнедельного сокращения Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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С 23 по 29 августа 2021 года средняя стоимость одной покупки россиянина составила 636 рублей, что на 0,9% (6 рублей) выше, чем на прошлой неделе, и на 8,9% (52 рубля) выше, чем за этот же период в 2020 году. Об этом сообщается на сайте исследовательского центра «Ромир».

По словам экспертов, размер среднего чека россиян немного увеличился после двухнедельного сокращения. Колебания среднего чека на прошлой неделе не выходили за рамки нормы. При этом уровень среднего чека и общих расходов в целом остаётся выше, чем в 2020 году: за год средний чек россиянина вырос на 9%.

Ранее сообщалось, что с 23 по 29 августа 2021 года средние недельные расходы россиян составили 5132 рубля, что на 12,8% (582 рубля) больше, чем в тот же период 2020 года. По сравнению с предыдущей неделей расходы выросли на 1,5% (75 рублей). В целом же расходы россиян в 2021 году стабильно превышают расходы прошлого года приблизительно на 10%.

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