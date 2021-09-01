Средний чек россиян увеличился после двухнедельного сокращения

С 23 по 29 августа 2021 года средняя стоимость одной покупки россиянина составила 636 рублей, что на 0,9% (6 рублей) выше, чем на прошлой неделе, и на 8,9% (52 рубля) выше, чем за этот же период в 2020 году. Об этом сообщается на сайте исследовательского центра «Ромир».

По словам экспертов, размер среднего чека россиян немного увеличилс я после двухнедельного сокращения. Колебания среднего чека на прошлой неделе не выходили за рамки нормы. При этом уровень среднего чека и общих расходов в целом остаётся выше, чем в 2020 году: за год средний чек россиянина вырос на 9%.

Ранее сообщалось, что с 23 по 29 августа 2021 года средние недельные расходы россиян составили 5132 рубля, что на 12,8% (582 рубля) больше, чем в тот же период 2020 года. По сравнению с предыдущей неделей расходы выросли на 1,5% (75 рублей). В целом же расходы россиян в 2021 году стабильно превышают расходы прошлого года приблизительно на 10%.