Рогозин назвал долю гражданской продукции Роскосмоса

https://static.news.ru/photo/7a80bc98-e605-11ea-9152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля гражданской продукции в общем объёме производства Роскосмоса в настоящее время составляет 54% с учётом ракет космического назначения и орбитальных группировок социально-экономического назначения, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Здесь мы видим колоссальные перспективы и именно движение туда, где другие отрасли нашей промышленности испытывают нагрузки, связанные с искусственным ограничением, — отметил он во время выступления на пленарном заседании в рамках форума «Армия-2020».

По его словам, к новым направлениям работы Роскосмоса относятся энергетика, медицина, транспорт и системы управления для развития беспилотного транспорта. Рогозин подчеркнул, что в этих сферах госкорпорация видит «колоссальные возможности».

За последние три года производство гражданской продукции на Воронежском механическом заводе увеличилось в пять раз. Сейчас «Московский институт теплотехники» (производитель твердотопливных боевых ракетных комплексов) занимается новыми направлениями — системой гидроразрыва пласта, позволяющей увеличить эффективность добычи нефти, а также оборудованием для опреснения воды, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Рогозин сообщил, что лётные испытания ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара А5» продолжатся в ноябре.