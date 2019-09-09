https://static.news.ru/photo/39730c28-d35b-11e9-a2da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Специалисты РАНХиГС подсчитали, что к 2030 году почти половина россиян может остаться без работы из-за автоматизации производства. Порядка 20,1 млн человек, что составляет 45,5% работающего населения, должны будут уволиться.

Также высвобожденное население будет вынуждено менять квалификацию, потому что их опыт и знания утратят актуальность. Наибольший риск увольнения ждёт работников гостиничного и ресторанного бизнеса — 73%, также покинут рабочие места люди на обрабатывающем производстве — 60%. Заменят роботы 55% работников сельского и лесного хозяйства, сообщают «Известия».

Под угрозой увольнения могут оказаться 53% работников розничной торговли и 51% занятых в добыче полезных ископаемых.

Однако, при этом специалисты академии отмечают, что вышеуказанные данные вовсе не означают, что людей начнут заменять роботами уже завтра.

Ранее News.ru сообщал, что большинство жителей России готово взаимодействовать с роботами в случае, если человек остаётся «на главных ролях». К такому выводы пришли сотрудники Высшей школы экономики, проводившие мониторинг активности субъектов инновационного процесса. Исследование проходило в конце 2018 года.