https://static.news.ru/photo/5e00d42e-6205-11ea-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно через две недели курс рубля может прийти в норму и вернуться к отметке в 66–67 рублей за американский доллар. Ситуация на рынках не приведёт к серьёзным угрозам для промышленности РФ, но может вызвать небольшой рост стоимости иностранных комплектующих, считает первый зампред комитета по экономической политике Госдумы Владимир Гутенёв.

Я предполагаю, что спустя, может быть, неделю, полторы, две произойдёт некая коррекция, и рубль будет в пределах 66–67 к доллару, даже при текущих курсах нефти. То есть произойдёт определённая стабилизация, — цитирует парламентария «Интерфакс».

Он добавил, что ослабевший рубль, наоборот, будет способствовать росту высокотехнологичной продукции из РФ.

Рубль продолжает дешеветь на рынке Forex после обвала нефтяных котировок. Но российская валюта отыграла часть потерь вслед за сырьём, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:20 по Москве 9 марта 2020-го курс доллара составлял 74,05 рубля за единицу, евро — 84,27 рубля.

Обвал цен происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа, писал NEWS.ru.

Cтоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.