«Риск»: в ЦБ отреагировали на предложения Минфина по криптовалюте

Активное вовлечение в оборот криптовалют банков и других финансовых организаций может создать огромный риск для финансовой стабильности, сообщили в Центробанке России. Таким образом регулятор отреагировал на предложение Минфина по регулированию крипторынка. В Банке России не согласны ещё с рядом инициатив ведомства, сообщает РИА Новости.

Таким образом, предлагаемый в концепции Минфина допуск криптовалют в российскую финансовую систему создаёт огромный риск для финансовой стабильности, который через банки и других участников может заразить всю финансовую систему, — сообщили в ЦБ.

При этом регулятор беспокоится, что если организатором системы обмена цифровых валют станет один банк, это может вызвать вопросы с точки зрения конкуренции.

ЦБ отмечает, что вовлечение в криптoвалютный оборот финансового сектора будет означать создание параллельной финансовой системы, не подчиняющейся обычным правилам, и прямого канала взаимосвязи между криптoвалютным рынком и традиционной финансовой системой. Опасность в том, что люди начнут переводить средства с депозитов в криптовалюты, кредитоваться в криптовалютах, использовать её как залог.

Кроме того, легализация создаст иллюзию защиты, рынок будет становиться все более массовым, пока «пузырь» не схлопнется, что приведёт к финансовому краху.

Ранее Центробанк предложил запретить любые операции c криптовалютой и её майнинг на территории России. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности.