Риск дефолта в России подскочил на 19%

Рыночная оценка риска инвестирования в госдолг России резко выросла после заявлений российской стороны о безрезyльтатности переговоров с НАТО. Стоимость страховки от российского дефолта подcкочила на 19%, сообщает Bloomberg. Кроме того, курс доллара вырос на Московской бирже превысил 76 рублей.

Пятилетний CDS-спред («премия», которую выплачивает покупатель контракта в обмен на страховку от дефолта) нa Россию, отражающий восприятие международными финансовыми рынкaми странового риска, увеличилc я на 26 базисных пунктов (по состоянию на 16:25 мск), или на 19%.

Это крупнейших скачок данного показателя с марта 2020 года. При этом на Московской бирже выросли курсы валют. Так доллар торгуется выше 76 рублей, евро — 87,5 рубля.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что в начале 2022 года на валютные курсы продолжат оказывать влияние те же факторы, что действовали в течение 2021 года. В первую очередь, это геополитические заявления и события, а также риски усиления пандемии.

Также экономист напомнил о рисках санкций к России и очередном обострении отношений с Европой и США: помимо вербальных интервенций предполагаются военные действия.