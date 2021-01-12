Риелторы рассказали, когда на самом деле лучше покупать квартиру

https://static.news.ru/photo/4852c44c-553a-11eb-9133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самое выгодное время для покупки квартиры — I квартал текущего года. Этот период должен ознаменоваться замедлением роста цен из-за частичного насыщения спроса.

Такого мнения придерживается риелтор Ирина Пешич, которая сообщила, что уже в первую рабочую неделю на вторичном рынке недвижимости появилось большое количество предложений.

В январе на рынок выходят те собственники, кто не решался продавать ранее. И хотя их цены могут быть немного завышены, в процессе продажи они будут корректироваться, так как большинство людей, готовых совершить покупку, уже решили жилищный вопрос в конце прошлого года, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ещё одно, но уже незначительное снижение цен возможно в мае этого года, считает Пешич.

Другой риелтор, Ярослав Дарусенков, убеждён, что значительных скидок на жильё не будет. Поддерживать спрос будет программа льготной ипотеки, которая продлена до июля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский рынок недвижимости в наступившем году ждёт период «охлаждения». Таким образом, о его «перегретости» говорить больше не придётся, считают эксперты.