Риелторы рассказали, как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

После увеличения ключевой ставки банки страны начнут повышать уровень ипотечных ставок, ближе к середине года они будут составлять 11-13% на первичное жильё, такой прогноз дали риелторы в опросе РИА Новости. На данный момент средние ставки по ипотеке без учёта субсидий составляют 10,44%, сказала одна из опрошенных — управляющий партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка.

Вполне вероятно, что к середине года ставки по ипотеке вырастут до 12-13%, — считает Коркка.

Специалист уточнила, что, как правило, реакция банков на повышение ключевой ставки наступает не сразу, а с некоторой задержкой.

Алексей Новиков, занимающий должность директора департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet считает, что уровень ипотечных ставок остановится на 11%, в связи с тем, что банки «сыграли на опережение» и заранее повысили ставку. Он предполагает, что рынок вернётся к похожим показателям, что были в 2017 году.

Такого же мнения придерживается заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Сегодняшнее повышение ключевой ставки банки уже отыграли, заложив повышение в корректировку ставок, которую большинство банков провели ещё в конце января-февраля, подняв ставки в диапазоне от 0,4 до 1 процентного пункта, — считает Решетникова.

Рост ставки, по её мнению, переориентирует определённую часть покупателей со вторички на приобретение первичного жилья, ввиду большей доступности ипотеки.

Накануне совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых. Регулятор назвал причиной продолжающийся рост инфляции, чему способствует быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов.

Таким образом, ставка выросла до максимума с марта — мая 2017 года. Также отмечается, что диапазон ключевой ставки на 2022 год увеличен до 9–11% с ранее ожидавшихся 7,3–8,3%. Ожидания по средней ключевой ставке в 2023-м повышены до 7,5–9% с прежних 5,5–6,5%, в 2024 по-прежнему ожидаются 5–6%.