Риелторы прогнозируют рост цен на аренду квартир

https://static.news.ru/photo/851ad392-463a-11eb-bac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Съёмное жильё в 2021 году станет обходиться арендаторам на 10% дороже, считают участники рынка недвижимости. На цены повлияет восстановление рынка труда.

При этом, полагает генеральный директор риелторской компании We Know Александр Галицын, в столице арендодатели поднимут цены на 15%, в крупных городах — на 8–10%, пишут «Известия».

Отмечается, что в начале пандемии ставки аренды жилья в крупных городах упали, так как многие приезжие работники отправились самоизолироваться в родные города. Жильцам, у которых в связи с пандемией резко снизился уровень доходов, собственники квартир зачастую шли навстречу и снижали арендную плату.

После окончания локдауна ситуация стала выравниваться. Как отметил руководитель направления вторичной недвижимости сервиса «Авито.Недвижимость» Руслан Закирьянов, осенью 2020 года в Москве даже возник дефицит качественных предложений на рынке аренды.

По мнению генерального директора федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, цены на арендное жильё «перегреты» и могут замедлить рост во второй половине 2021 года. Однако ситуация продолжает зависеть от пандемии и возможных ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией.

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