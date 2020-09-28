Риелторы прогнозируют квартирантам рост арендной платы к лету 2021 года

https://static.news.ru/photo/b4489f00-0201-11eb-854c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Съёмное жильё в крупных городах России может подорожать на 8% к лету 2021 года, считают участники рынка недвижимости.

Согласно прогнозу представителей крупных агентств недвижимости, к концу 2020 года арендная плата вырастет из-за увеличения затрат собственников на оплату ЖКУ на 3–4%, а к лету 2021 года — еще на 4–5%, пишут «Известия».

Отмечается, что спрос на съём жилья растёт, а арендодатели отменяют скидки и арендные каникулы, которые давали квартирантам на время пандемии. Однако эксперты отметили, что ситуация может измениться, если в России вновь введут строгие ограничения в связи с коронавирусом и люди будут терять заработок.

Ранее в 2020 году цены на съёмные квартиры в крупных городах падали. Так, в августе в Казани, Краснодаре, Новосибирске и Петербурге снижение составило около 9, 7, 6 и 4% соответственно, в столице — 11%. В большинстве городов-миллионеров за последний месяц цены уже выросли, теперь средняя стоимость однокомнатных квартир составляет 17,4 тыс. рублей в месяц, что на 1,1% выше, чем в августе 2020 года, но ниже на 4,1%, чем в аналогичном периоде 2019 года, отметил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По мнению эксперта, после возвращения цен на съёмное жильё к докризисным значениям дальнейший рост маловероятен из-за падения доходов населения и роста безработицы.

Как писал NEWS.ru ранее, самоизоляция, связанная с пандемией коронавируса, подтолкнула многих жителей России к переезду в курортные регионы страны. Специалисты отмечают значительный рост спроса на покупку недвижимости у моря. Больше всего россиян интересуют квартиры в Сочи.