Риэлторы предупредили о повышении ипотечной ставки до 10%

Ипотечная ставка к концу года может достигнуть 10% и даже превысить этот показатель. Такой прогноз «Известиям» дали эксперты рынка.

Такая ипотечная ставка была зафиксирована в 2017–2018 годах. На сегодня она уже выросла до 8,87% на новостройки и до 9,26% на вторичное жильё. Повышение ипотечной ставки обусловлено подорожанием кредитов. И если ЦБ ещё больше увеличит ключевую ставку, в 2022 году ипотечная ставка превысит 10%, считает управляющий партнёр компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По прогнозам другого эксперта, члена генсовета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, рост средней ипотечной ставки до конца года может составить 1–1,5 п. п.

Банк России поднял ключевую ставку сразу на 0,75 п. п. до 7,5% 22 октября. То есть с начала года регулятор повысил показатель на 3,35 п. п. Глава Банка России Эльвира Набиуллина 16 ноября объявила, что ЦБ рассмотрит новое повышение ставки на ближайших заседаниях и она вряд ли вернётся к прежним показателям раньше лета 2023 года.

Исходя из вышесказанного и учитывая уровень инфляции в уходящем году, ЦБ может поднять ключевую ставку до 8–8,5%, что отразится на средней ипотечной ставке.

Ранее сообщалось, что жильё в России становится всё более недоступным, и по итогам года эта тенденция усилится. Причина — повышающиеся ставки по ипотеке, говорится в исследовании фонда «Институт экономики города».