Риэлторы предупредили о повышении ипотечной ставки до 10%

Ипотечная ставка к концу года может достигнуть 10% и даже превысить этот показатель. Такой прогноз «Известиям» дали эксперты рынка.
Такая ипотечная ставка была
Банк России поднял ключевую ставку сразу на 0,75 п. п. до 7,5% 22 октября. То есть с начала года регулятор повысил показатель на 3,35 п. п. Глава Банка России Эльвира Набиуллина 16 ноября объявила, что ЦБ рассмотрит новое повышение ставки на ближайших заседаниях и она вряд ли вернётся к прежним показателям раньше лета 2023 года.
Исходя из вышесказанного и учитывая уровень инфляции в уходящем году, ЦБ может поднять ключевую ставку до 8–8,5%, что отразится на средней ипотечной ставке.
Ранее сообщалось, что жильё в России становится всё более недоступным, и по итогам года эта тенденция усилится. Причина — повышающиеся ставки по ипотеке, говорится в исследовании фонда «Институт экономики города».