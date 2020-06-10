Риелторы предсказали подорожание квартир из-за снижения ставок по ипотеке

https://static.news.ru/photo/42ae57d6-ab80-11ea-9e39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средние цены на квартиры в новостройках могут повыситься на 10-20% к концу 2020 года из-за снижения средней ипотечной ставки, считают эксперты рынка недвижимости России.

Именно снижение ставок и льготная программа кредитования под 6,5% годовых позволила отрасли восстановиться после связанного с пандемией простоя и поддержать спрос, пояснил директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

На фоне активного спроса стоимость новостроек может вырасти на 10–20% до конца года. Со снижением ипотечных ставок девелоперы получили своего рода дельту для покрытия издержек путем повышения цен. Такую дельту может создать лишь очередное снижение ипотечных ставок, — цитируют его «Известия».

Руководитель категории новостроек «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев полагает, что квартиры подорожают максимум на 10%, так как снижение доходов населения не позволит поднять их выше этой планки. Но падение объёмов сделок на рынке первичной недвижимости оказалось менее ощутимым, чем прогнозировалось, и застройщики стали отменять и сокращать скидки, поделился эксперт.

Сейчас, пожалуй, лучшее время для приобретения жилья в этом году, потому что спрос продолжит расти, а предложение, вероятнее всего, в ближайшее время увеличиваться не будет, — считает член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Как писал NEWS.ru ранее, Число поступающих в Сбербанк заявок на получение ипотечных кредитов выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рассказал зампредседателя правления кредитной организации Анатолий Попов.