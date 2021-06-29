Риелторы назвали районы Москвы с самой низкой стоимостью аренды

Риелторы назвали районы столицы, где арендная ставка на квартиры самая низкая. Лидером стала малогабаритная «однушка» за 23 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании ИНКОМ-Недвижимости.

Самая дешёвая однокомнатная квартира малогабаритных размеров за 23 тысячи рублей в месяц находится почти в получасе ходьбы от станции метро «Некрасовка» в одноимённом районе.

На втором месте рейтинга однокомнатная квартира размером в 30 кв. м за 24 тысячи рублей. Находится она в Дмитровском районе в 10 минутах езды от метро «Селигерская».

Третье место досталось квартире в 30 кв. м за 25 тысяч рублей, расположенной рядом с метро «Молодёжная» в районе Кунцево. Отмечается, что арендодатель запрещает вывозить или даже передвигать мебель.

Следующую позицию занимает однокомнатная квартира за 26 тысяч рублей. Её площадь 31 кв. м, и добираться до неё 10 минут на транспорте от метро «Молодёжная». Расположена она в Можайском районе, отмечается в материале.

Замыкает пятёрку предложение за 27 тысяч рублей. Квартира расположена в Рязанском районе и добираться до неё около 15 минут пешком от метро «Окская».

Ранее стало известно, что спрос на квартиры-студии в мае вырос на 43%. Причём россиян в основном интересуют предложения на вторичном рынке.