Риелтор заявил о недостаточной поддержке государством сферы недвижимости

В России необходима поддержка вторичного рынка жилья, сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков АБН. Без этого не удастся в полной мере помочь застройщикам и россиянам, объяснил он. Не все готовы платить ипотеку за новостройку.

Поддержка застройщиков невозможна без поддержки вторичного рынка. Но льготную ипотеку можно взять только на новостройки, которые не всегда подходят семьям, которые, например, не могут ждать два года, затем делать ремонт. Им нужно жилье здесь и сейчас, не говоря о тех случаях, когда граждане снимают квартиру и одновременно платят по ипотеке, — сказал Барсуков.

Он добавил, что государство поддерживает только нуждающихся и крупный бизнес, забывая о множестве граждан. Барсуков порекомендовал, кроме принятых льготных ипотечных программ, предоставить кредитные каникулы для всех категорий россиян и расширить программу льготной ипотеки на вторичное жильё.

Так можно будет поддержать многих жителей России, находящихся в разных финансовых условиях.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о подорожании жилья в стране в 2022 году. По его словам, ожидается, что цены на жильё вырастут на уровне инфляции или ниже. Также порядка 70–80 млрд рублей дополнительно потребуется на субсидирование льготной ипотеки, отметил чиновник.