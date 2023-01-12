Риелтор: тревога по поводу «ипотечного пузыря» в России преувеличена Риелтор Арефьева: тревога по поводу «ипотечного пузыря» в России преувеличена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тревога по поводу угрозы разрастания «ипотечного пузыря» в России преувеличена, рассказал «360» риелтор Константин Апрелев, комментируя слова депутата Николая Арефьева. Эксперт отметил, что на данный момент в стране нет устойчивого тренда на рост числа невозвратных ипотечных кредитов. По его словам, большую проблему представляет то, что многие россияне начинают выплачивать ипотечные кредиты за жилье, которое еще строится и сроки сдачи которого задерживают.

Я не согласен, что уже существует какой-то ипотечный пузырь. Проценты по невыплаченным ипотечным кредитам в целом растут, но это происходит волнами — то вверх, то вниз немного. Устойчивого и сформировавшегося тренда на рост числа невозвратов по ипотечным кредитам нет, — рассказал Апрелев.

Риелтор отметил, что после принятия закона, который предусмотрел послабления для застройщиков в плане соблюдения сроков сдачи жилья, возник риск того, что жилье, на которое оформлена ипотека, не сдадут своевременно. Решением этой проблемы может стать получение от будущих жильцов выплаты в 10–15% от стоимости жилплощади в качестве гарантии, а саму застройку осуществлять за счет проектного финансирования банков. Тем, кто сложился в постройку дома, можно будет позже предоставить ипотечный кредит на выкуп оставшейся доли, но только после сдачи объекта.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предупредил об угрозе ипотечного пузыря. По его словам, закредитованность населения в России всегда была достаточно высокой, а в последние годы многие были вынуждены брать ипотеку, тогда как строительство государственного жилья значительно сократилось.