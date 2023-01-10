Риелтор предрекла отток клиентов с рынка недвижимости из-за действий Сбера Риелтор Никитина: повышение минимальной ставки по ипотеке приведет к оттоку клиентов

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Повышение «Сбером» минимальной ставки по базовым программам ипотеки на 0,5% негативно скажется на рынке недвижимости, рассказала РИАМО риелтор Екатерина Никитина. По статистике, повышение ставки на 1% провоцирует отток покупателей с рынка на 5%, поэтому действия «Сбера» вызовут соответствующую реакцию, отметила эксперт. По ее словам, эффект может усилиться из-за настороженности россиян к колебаниям ставок на фоне событий 2022 года.

По нашей статистике, повышение ставки на 1% уводит с рынка около 5% покупателей, поэтому решение о поднятии ставки, конечно же, отразится на рынке недвижимости не в лучшую сторону. Более того, покупатели крайне настороженно весь прошлый год относились к резким колебаниям ставок и сейчас воспримут такое изменение как повод отложить покупку до более спокойных времен, — уточнила Никитина.

Риелтор отметила, условия по ранее одобренным заявкам сохранятся, хотя в будущем это решение может измениться. Поэтому эксперт посоветовала россиянам воспользоваться этой возможностью и поскорее закрыть ипотеку на более выгодных условиях. Также она уточнила, что прогноз дальнейшего изменения ставок на данный момент затруднен, но можно сказать, что они будут меняться в зависимости от экономической ситуации: если она ухудшится, то и условия по кредитам изменятся.

Сбербанк 10 января повысил ставки по программам ипотеки на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка по ним теперь составляет 10,9% годовых, сообщается на сайте банка. В кредитной организации причиной изменения ставок назвали «текущие рыночные условия». При этом остались неизменными ставки по программам с государственной поддержкой. В частности, минимальная ставка по льготной ипотеке составит от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке.