Риэлтор посоветовала успеть купить жилье до роста цен в декабре Риэлтор Наумова: стоимость недвижимости вырастет к декабрю до 10 процентов

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Цены на жилье в России будут расти на два-три процента в месяц до конца текущего года, сообщила Lenta.ru риелтор Светлана Наумова. По ее словам, уже к декабрю стоимость объектов на рынке первичной недвижимости вырастет до 10 процентов. В связи с этим эксперт посоветовала поторопиться с покупкой дома или квартиры.

По словам риэлтора, государство старалось стабилизировать рынок недвижимости и начало вводить субсидированные ставки, льготные ипотеки и другие меры поддержки вроде увеличения материнского капитала. Наумова рассказала, что все это ведет к повышению спроса на недвижимость, который влечет за собой повышение цен. Кроме того, снижение Центробанком ключевой ставки с 20% до 9,5% позволило сделать условия оформления ипотеки более выгодными, поэтому количество продаж первичного жилья будет расти, а вместе с ними и его стоимость, рассказала Наумова.

Меры государственного регулирования непостоянны, и уже завтра этой возможности может не быть. Если вам нужна недвижимость, используйте момент, пока цены на жилье не выросли. К тому же, сейчас вы можете купить квартиру в новостройке по сниженной процентной ставке и воспользоваться многими субсидиями, — посоветовала она.

Аналитик ЦИАН Алексей Попов ранее рассказал, что снижение цен на жилье осложняется банковской бюрократией. Эксперт отметил, что цены выросли в том числе потому, что застройка сейчас происходит за счет банковских кредитов, которые повышают издержки для застройщиков. В таких условиях процесс снижения цен связан с трудностями с переоформлением кредитов и бюрократией — именно поэтому, по мнению специалиста, не стоит ожидать снижения цен на недвижимость в ближайшем будущем.