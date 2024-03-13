Риелтор опровергла высокий спрос россиян на недвижимость в Турции Риелтор Перескокова: спрос на недвижимость в Турции упал в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спрос на недвижимость в Турции снизился год назад, рассказала в беседе с NEWS.ru риелтор Наталья Перескокова. Она также отметила, что за последние месяцы роста спроса на жилье в этой стране не наблюдалось. По словам эксперта, падение произошло из-за ужесточения условий получения вида на жительство (ВНЖ), и пока они не будут смягчены, расти спрос не будет.

Спрос на турецкую недвижимость резко упал еще год назад. Этот спрос ни за месяц, ни за два-три не возрос. Это произошло из-за изменения условий получения ВНЖ. Условия поменялись не в лучшую сторону, они ужесточились. С лета прошлого года спрос был повышен, очень высокий спрос был летом 2022 года, и продержался он до 2023 года. В прошлом году спрос понизился, и цены понизились. Сейчас большого спроса на турецкую недвижимость нет и пока не предвидится, пока не будут изменены условия ВНЖ, — сказала Перескокова.

Ранее опрошенные Lenta.ru эксперты агентства недвижимости заявили, что по итогам февраля рекордно вырос спрос москвичей на жилье в Турции. По их данным, показатель за месяц увеличился на 81,3% и стал максимальным в рамках ежемесячной динамики с июля 2020 года. Специалисты подчеркнули, что положительная динамика сохраняется третий месяц подряд.

До этого эксперт по недвижимости Дарья Баранюк заявила, что сегодня сложились наиболее благоприятные условия для продажи и покупки квартиры. По ее словам, это связано с охлаждением рынка вторичного жилья, где происходит снижение спроса.