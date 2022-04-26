Риелтор объяснил, почему не ждёт повышения спроса на новостройки Риелтор Барсуков: спрос на новостройки вряд ли вырастет, несмотря на понижение ставки

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Спрос на жильё в новостройках вряд ли вырастет, несмотря на понижение ставки до 9%, так как многие планировавшие купить квартиру уже сделали это в марте, сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Другие же будут отказываться от покупки из-за нестабильной ситуации или потери работы, отметил он в разговоре с АБН.

Эта тенденция характерна для всей экономики: несмотря на низкую ставку по ипотеке, у людей нет денег в карманах. <...> Население находится в состоянии неопределённости, уровень инфляции растёт, многие потеряли работу — те, кто могли взять ипотеку, теперь не смогут ею воспользоваться или откажутся от покупки жилья, опасаясь финансовых трудностей, — сказал Барсуков.

Он добавил, что цены на рынке новостроек скорее всего сохранятся такими же.

Что касается самого понижения ставки с 12% до 9%, это делает её более комфортной для тех, кто решится на ипотеку, оценил эксперт. Банки же смогут изменить условия по-своему, как они делали раньше. Например, во время действующей 12-процентной ставки они выдавали займы под 11,5% и ниже, заметил Барсуков.

Предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых президент РФ Владимир Путин. Кроме того, глава государства рекомендовал продлить льготную программу до конца 2022 года. Он подчеркнул, что власти страны будут принимать все меры по поддержке граждан и бизнеса.