Риелтор назвал реальную причину роста цен на жильё

https://static.news.ru/photo/2c254632-4905-11eb-90db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Стоимость арматуры является далеко не самым важным факторов в ценообразовании на рынке жилья, сообщил почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Эксперт пояснил, что рост цен на арматуру связан с экспортом, так как производителям выгодней её экспортировать. Комментируя связку стоимости на арматуру и жильё, он отметил, что доля этого изделия в цене квадратного метра не превышает 7%.

То есть рост её цены не приведёт к росту себестоимости более чем на 1-2%. Разница же между себестоимостью и ценами реализации достаточна для того, чтобы застройщики смогли справиться с этим, — уточнил эксперт.

По его словам, также необходимо понимать, что современные новостройки продают интересные планировочные и технические решения, а не просто квадратные метры. На этом можно сэкономить гораздо больше, чем сумму, на которую увеличилась себестоимость квадратного метра в связи со стоимостью арматуры. Поэтому этот процесс не является самым главным обстоятельством на рынке строительства.

Апрелев подчеркнул, что увеличение цены квадратного метра связано прежде всего с фактором девальвации рубля — люди поняли, что покупательская способность их сбережений снижается, а ставки по банковским депозитам падают.

Кроме того, сократились объёмы текущего строительства, то есть сократилось предложение. После перехода на эскроу-счета покупатели не заинтересованы во вложениях в строящиеся дома. При этом не все застройщики получили данное проектное финансирование, что вызвало дефицит предложения и рост цен.

Он добавил, что снижение ставок по ипотеке также не играет первую роль, так как цены серьёзно выросли не только на первичном рынке, но и на вторичном, передаёт НСН.

Как писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предложением ввести экспортные пошлины на продукцию из стали на шесть месяцев. Так в ведомстве отреагировали на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина проанализировать жалобы застройщиков жилья на увеличение стоимости арматуры.