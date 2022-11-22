Риэлтор Апрелев предостерег россиян от покупки жилья в новостройках

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Риэлтор Константин Апрелев посоветовал россиянам покупать жилье в новостройках только в том случае, если застройщик собирается сдать его до конца 2023 года, передает «Радио 1». По его словам, в текущих условиях покупателям недвижимости следует быть осмотрительными, так как некоторые застройщики могут обанкротиться. При этом рынок вторичной недвижимости ведет себя «идеально» и оказался способным снизить цены в соответствии со спросом населения, добавил эксперт,

Гражданам стоит быть осмотрительными. Приобретать жильё в новостройках имеет смысл, если в проектной декларации объекта срок ввода дома в эксплуатацию планируется на ближайший год, а не позже, — уточнил Апрелев.

Риэлтор пояснил, что первичный рынок недвижимости пытался удержать цены на жилье в прежних значениях, в чем их поддерживали банки. Однако разумные покупатели выбрали приобрести вторичную недвижимость, так как она оказалась дешевле и ей можно было пользоваться сразу.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков ранее заявил, что отмена льготной ипотеки под 7% на первичном рынке направлена не против граждан, а против застройщиков, пользовавшихся этой мерой во вред клиентам. По его словам, вместо снижения цен они использовали различные механизмы, в том числе субсидированную ипотеку, перегревая таким образом рынок.