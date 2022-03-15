РИА Новости: власти РФ готовят план для борьбы с чёрным валютным рынком

В России в ближайшее время может быть ужесточена ответственность за продажу и покупку валюты на чёрном рынке. Об этом в интервью РИА Новости сообщила сенатор Ольга Ковитиди. Сенатор отметила, что ГД не будет рассматривать варианты введения новых законов, а в большей степени сконцентрируется на улучшении работы уже существующих правовых механизмов.

Незаконные валютные операции причиняют ущерб государству, и с этим мы мирится не будем. Рассматривается вопрос ужесточения наказания по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» необходимо будет исходя из того, насколько максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии, — сказала Ковитиди.

Она подчеркнула, что на данный момент существуют штрафы для физических лиц и индивидуальных предпринимателей за совершение нелегальных валютных операций, в том числе купля-продажа валюты, минуя банки. Штраф за это может составить от 75% до 100% суммы незаконной операции.

За покупку валюты с рук предусмотрено наказание, напомнил россиянам доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев. Согласно новым правилам, существует ограничение на получение наличной валюты со своего валютного счёта суммой в размере $10 тысяч. Также отменена покупка наличной валюты в банках.

Стало известно, что клиенты российских банков всё чаще стали интересоваться арендой сейфовых ячеек. Отмечается, что спрос начал расти в связи с событиями на Украине и введением западных санкций. За последние недели заинтересованность населения услугами по хранению ценностей выросла в несколько раз, а заполненность ячеек уже близка к предельной.