РФПИ и Uniao Quimica подали документы на регистрацию «Спутник V» в Бразилии

https://static.news.ru/photo/88edf058-1abb-11eb-803c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (ANVISA) переданы документы от Российского фонда прямых инвестиций и бразильской компании Quimica Farmaceutica Nacional для регистрации вакцины от коронавируса, разработанной в центре имени Гамалеи, «Спутник V». Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев через пресс-службу.

Uniao Quimica и РФПИ при поддержке правительства штата Парана подали документы на регистрацию и активно сотрудничают с Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии, которое на данный момент играет ключевую роль, для скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» в стране. Регистрация позволит в ближайшее время приступить к производству, а также распространению вакцины на бразильской территории, — сказано в сообщении.

Отмечается, что необходимые документы были направлены бразильскому агентству 29 октября 2020 года.

11 августа после успешного этапа клинических испытаний была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Половина людей, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около девяти тысяч провакцинированы второй раз. Пострегистрационные исследования завершатся до конца 2022 года.

При этом разработчик рассматривает возможность до подведения итогов исследований раскрыть данные о том, кто из добровольцев получил вакцину, а кто — плацебо. Промежуточные итоги исследований планируется подвести в середине ноября.

В России массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, как сообщил президент Владимир Путин, может начаться в конце года. Глава страны напомнил, что препараты центра имени Гамалеи и «Вектора» отвечают всем требованиям и зарегистрированы Минздравом, кроме того, на подходе третья вакцина от COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Еврокомиссия допустила невозможность создания эффективной вакцины от коронавируса.