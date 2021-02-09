РФ запретила импорт деталей для железнодорожного транспорта с Украины

https://static.news.ru/photo/a00e0928-6abe-11eb-8e7e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кабмин запретил импорт в РФ с Украины железнодорожных колёс, колёсных пар и рам тележек грузовых вагонов, следует из постановления правительства. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

До этого в ряде СМИ появлялись публикации о планах Москвы остановить ввоз нескольких видов железнодорожной продукции с Украины: колёс, осей, заготовок, крупного вагонного литья. Власти РФ в постановлении, обнародованном 9 февраля, расширили список продукции, на которую распространяется санкция.

Дополнить <...> позициями следующего содержания: 8607 19 100 оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колёсные пары с колёсным диаметром 710 мм и более, колёса диаметром 710 мм и более, заготовки колёс диаметром 710 мм и более, — говорится в документе.

В начале 2021 года Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз на Украину из России ещё 18 книг. Причиной названа пропаганда «государства-агрессора». Чиновники Незалежной не пропустили в страну книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», поскольку на их обложках размещена реклама издательств «АСТ», «Эксмо» и поисковика «Яндекс». Эти компании находятся в чёрном списке в стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жителя украинского города Николаева задержали по подозрению в работе на Федеральную службу безопасности РФ. По данным офиса генерального прокурора, мужчина был завербован российской спецслужбой и получил задание собирать информацию о новейшей военной технике.