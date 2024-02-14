РФ запрещает воду «Джермук»: какие товары из Армении могут пропасть с рынка

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В России приостановили продажу отдельных партий армянской минеральной воды «Джермук» для проверки не безопасность. Ранее в одной из бутылок, проданной в Северной Осетии, был обнаружен уксус. NEWS.ru вспоминает о других запретах, касающихся импортной продукции, и рассказывает, какие еще товары из Армении могут запретить.

Что известно о запрете продажи минералки из Армении

Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий минеральной воды «Джермук». Эту информацию подтвердил и замгендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

По его словам, сейчас в розничной продаже находится 2,48 млн бутылок из этой партии в 84 регионах страны, и ЦРПТ определил местонахождение всех и блокирует возможность легальной реализации этой воды в розницу. «В личные кабинеты компаний, на балансе которых числится эта продукция, направлены дополнительные уведомления», — отметил он.

Потребители смогут узнать, покупают ли они безопасную воду с помощью специального приложения, при сканировании которого они увидят предостерегающее сообщение.

Распоряжение касается продукции, ввезенной ООО «Минеральная вода «Джермук», в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что случилось с россиянином, выпившим жидкость из бутылки «Джермука»

12 февраля житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как выпил минеральную воду. Как оказалось, в бутылке был разведен уксус. На следующий день мужчина скончался в больнице. В связи с его смертью во вторник было возбуждено уголовное дело.

В понедельник глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале написал, что ситуация находится на контроле у Министерства иностранных дел, прокуратуры и Роспотребнадзора. Он также рекомендовал магазинам приостановить продажу этой минералки и призвал жителей региона не пить эту воду до выяснения всех обстоятельств. По словам Меняйло, было изъято 24 упаковки.

Как растет товарооборот России и Армении

В 2022 году товарооборот двух стран составил $4,8 млрд (в том числе российский экспорт — $2,8 млрд, импорт в Россию — $2 млрд). По сравнению с 2021-м он увеличился на 83,3%.

В 2023 году этот показатель достиг рекордных $7,3 млрд, причем экспорт и импорт практически уравнялись (53%/47%). Экспорт из Армении вырос почти на 39% и составил $3,4 млрд. Во многом столь впечатляющие показатели стали возможны благодаря упрощенным требованиям к ввозу товаров в страны ЕАЭС, которые действуют в том числе и в РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие товары Россия покупает у Армении

Россия — один из крупнейших рынков сбыта для армянских производителей. В страну поступает 98% армянской сельхозпродукции и 78% экспорта крепких алкогольных напитков.

По большой части Армения поставляет в РФ орехи, фрукты, овощи, мясо, рыбу, соки, колбасы, молочную продукцию, конфеты, консервы, знаменитые армянские вина и коньяки. Небольшую долю в импорте занимают текстиль, одежда и обувь. Помимо этого из Армении к нам везут табак, продукцию химпрома, пластмассу.

Какие товары из Армении могут запретить в России

На фоне международных скандалов Россия нередко ограничивает поставки тех или иных товаров на ее территорию. С учетом поворота Армении на Запад для этого появляются все новые основания.

В прошлом году российские импортеры алкоголя столкнулись с проблемами при поставках коньяка из Армении. Проверки начались еще весной. При этом подчеркивалось, что возникшие сложности не имеют политического подтекста. В частности, в посольстве Армении проверки объясняли обнаруженными нарушениями, среди которых были попытки провезти в Россию поддельный коньяк.

Однако в конце сентября их стало еще больше. Если весной проверяли конкретных поставщиков, то осенью — уже весь коньяк. Но пока никаких запретов не вводилось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предположил, что армянский алкоголь — это потенциальный кандидат на «выбывание» с рынка РФ на фоне обострившихся отношений двух стран.

По его словам, около 80% всего объема производимых в Армении коньяка и бренди экспортируется в Россию, поэтому запрет импорта ударит в первую очередь по его производителям. РФ сможет легко заменить и готовый алкоголь, и спирты продукцией из других стран, например из Грузии, считает эксперт.

Ограничение на поставки может коснуться именно напитков, предположила в беседе с NEWS.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. По ее мнению, речь идет о минеральной воде и об алкоголе (в первую очередь, конечно, о коньяке).

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что могут возникнуть проблемы с поставкой товаров, которые, во-первых, подлежат обязательной маркировке (например, безалкогольные, спиртные напитки), а во-вторых, подпадают под категорию прослеживаемых товаров (к примеру, холодильники, стиральные машины, некоторые виды техники, детские коляски и др.).

«Вот как в случае с минеральной водой — отследили поставки только благодаря кодам, введенным в оборот. Потому что ими легче централизованно управлять», — объясила она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поставки каких продуктов ранее ограничивала РФ

В феврале 2024 года Россельхознадзор приостановил ввоз бананов нескольких марок из Эквадора. В ведомстве заявили, что обнаружили в этих фруктах многоядную муху-горбатку, которая считается опасным вредителем и потенциальным переносчиком холеры. Под запрет также подпали поставки гвоздик из латиноамериканской республики.

Представители ведомства объяснили, что обеспокоены «участившимися случаями нарушения фитосанитарных требований ЕЭАС при поставках срезанных цветов эквадорского происхождения». Ограничения ввели на фоне передачи Эквадором старой советской военной техники США, которую потом могут отправить Украине.

В августе 2023 года Россельхознадзор запретил ввозить в страну яблоки и персики (а также груши, айву, абрикосы, вишню, черешню, нектарины и сливы) из Новой Зеландии. Причиной послужило обнаружение в импортной продукции карантинного грибка — бурой монилиозной гнили.

С 5 апреля того же года были приостановлены поставки молочной продукции из Армении. В РФ объясняли это плохим контролем и нарушением ограничительных мер с армянской стороны. Правда, летом часть товаров вернулась на российский рынок.

В 2022 году в России запрещали ввоз скота и мясопродуктов из Казахстана из-за вспышки ящура, а в 2021-м — ограничивали поставки фруктов и овощей из Турции и Ирана. В их числе были лимоны, мандарины, перец, виноград и гранаты, в которых обнаружили запрещенные в России пестициды. Тогда речь шла не о тотальном запрете, а об ограничении поставок конкретных производителей.

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