РФ введёт пошлину на экспорт сои за пределы ЕАЭС

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С 1 февраля по 30 июня 2021 года Россия вводит пошлину на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС.

Соответствующее постановление правительства страны опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно ему, ставка пошлины составит 30% таможенной стоимости, но не менее €165 за тонну.

Предложение о введении пошлины было одобрено в декабре 2020 года на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию прав комиссии по экономическому развитию и интеграции. Как отмечали в Минэкономразвития России, причиной введения пошлины на экспорт сои стал рост мировых цен на неё. Это решение, по данным ведомства, направлено на обеспечение сырьём перерабатывающих производств внутри страны, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минск и Москва могут подписать соглашение о перенаправлении части экспорта Белоруссии из Литвы в порты России в 2021 году. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, подписание соглашения уже в 2021 году «вполне возможно» в части существующих объёмов «с учётом договорённостей и текущих вопросов», вырабатываемых сейчас между компаниями.