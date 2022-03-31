В России расширят список импортных товаров с обнулённой ввозной пошлиной

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле комиссии по экономическому развитию и интеграции правительства России одобрила увеличение списка товаров, на которые будет временно обнулена пошлина при ввозе на территорию страны, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России (МЭР). Также было принято решение о введении тарифной квоты в 810 тысяч тонн на экспорт лома и отходов чёрных металлов, передаёт ТАСС.

Объединённый перечень дополнительных предложений пяти стран включает в себя продовольственные товары, химическую продукцию, комплектующие и запчасти для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырьё, используемое предприятиями лёгкой промышленности, и иные товары. Решение позволит насытить внутренний рынок необходимыми товарами в текущих условиях, — говорится в пресс-релизе.

Предложения по внесению дополнительных товаров в действующий перечень в ведомство направили Минпромторг и Минцифры, а также ряд стран членов ЕАЭС. Кроме того, было поддержано предложение Минпромторга РФ о внедрении квоты в объёме 810 тысяч тонн на экспорт лома и отходов чёрных металлов.

Внутриквотная ставка экспортной пошлины составит 5%, но не менее €100 за тонну, внеквотная ставка — 5%, но не менее €290 за тонну. Мера будет действовать сроком с 1 мая по 31 июля 2022 года, — сказано в сообщении МЭР.

В Минэкономразвития подчеркнули, что данная мера была принята в связи с ростом цен на данную продукцию на мировом рынке. Это может повлечь её удорожание в России, и опосредованно привести к повышению цен на арматуру и сортовой прокат.

Также подкомиссией было принято решение увеличить существующие квоты на вывоз азотных и комбинированных удобрений на 231 и 466 тысяч тонн соответственно.

Мера увязана с актуальными балансами производства и потребления данных видов удобрений и позволит нарастить экспорт данной продукции, одновременно обеспечив в необходимых объёмах потребности отечественных сельхозпроизводителей, — пояснили в Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что лицензии на экспорт калийных удобрений начнут выдавать с апреля власти Белоруссии. Решение принято на фоне западных санкций, принятых в отношении страны. Об этом говорится в постановлении правительства республики, оно опубликовано на национальном правовом интернет-портале.