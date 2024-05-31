РФ стала четвертой экономикой мира: что это даст россиянам, будут богаче?

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Всемирный банк признал, что Россия вышла на четвертое место в мире по одному из основных экономических показателей — паритету покупательной способности (ППС). Наша страна поднялась в рейтинге еще в 2021-м, тогда как власти планировали достичь этого результата лишь к 2030 году. Какую практическую пользу принесет данное достижение россиянам — в материале NEWS.ru.

О чем говорят данные Всемирного банка

Согласно обновленным данным Всемирного банка, Россия еще в 2021 году стала четвертой экономикой планеты по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП. РФ потеснила Японию (3,7%) и ФРГ (3,4%).

В 2021-м российский ВВП по паритету покупательной способности достиг $5,7 трлн, Японии — $5,6 трлн, Германии — $5,2 трлн. В 2022–2023 годах РФ сумела сохранить свои позиции.

В 2022-м экономика России выросла по ППС до $6 трлн и до $6,45 трлн в следующем году. Экономика Японии увеличилась до $5,9 трлн и $6,3 трлн, а ВВП Германии — до $5,5 и $5,9 трлн соответственно.

Крупнейшими экономиками мира по паритету покупательной способности являются Китай ($35 трлн), США ($27,4 трлн) и Индия ($14,6 трлн).

О чем свидетельствовал прежний рейтинг Всемирного банка

В рейтинге Всемирного банка по ППС за 2022 год Россия находилась на пятом месте, тогда как четвертое занимала Япония. На эти показатели ранее обратил внимание президент России Владимир Путин. По его словам, хотя нашу страну «давят и душат со всех сторон», она во многом преуспела.

«По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться. Поэтому тут есть над чем работать», — сказал тогда глава государства.

В апреле этого года Путин поручил правительству обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности. Но, как оказалось, эта задача была выполнена раньше срока.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что такое паритет покупательной способности и зачем он нужен

Паритет покупательной способности — экономический термин, который обозначает соотношение цен на одинаковый набор товаров и услуг в разных валютах. В основе теории ППС лежит закон единой цены (LOP, Law of One Price). Если две страны торгуют между собой каким-то благом, то цены на это благо в двух государствах, выраженные в одной и той же валюте, должны быть одинаковыми.

На основе теории ППС высчитывают так называемый справедливый курс национальных валют. В теории в условиях рыночной экономики и конкуренции этот набор товаров и услуг в разных странах при пересчете из нацвалют в доллары должен стоить одинаково. Но на практике так почти никогда не бывает: он получается либо дороже, либо дешевле. Кроме того, теория ППС хорошо работает только в идеальных условиях и не предполагает издержек на транспорт, ограничений на торговлю, таможенных пошлин и так далее.

Как еще сравнивают экономики разных стран

Существуют и другие способы сравнения экономик разных стран друг с другом. В частности, это ВВП на душу населения, который свидетельствует об экономическом благосостоянии жителей. По этому показателю Россия заметно отстает, и не только от европейских стран. По расчетам Международного валютного фонда (МВФ), ВВП на душу населения в РФ в апреле 2023 года составил $14,4 тыс.

Для сравнения: у стран-лидеров этот показатель перевалил за сотню тысяч долларов. В Люксембурге он составил $132,3 тысячи, в Ирландии — $114,5 тысячи, в Норвегии — $101,1 тысячи, в Швейцарии — $98,7 тысячи, в США — $80 тысяч, в Канаде — $52,7 тысячи, в Германии — $51,3 тысячи, во Франции — $44,4 тысячи. Россию опережает даже Панама ($17,3 тысячи). Впрочем, РФ удалось обойти Китай ($13,7 тысячи) и Казахстан ($12,3 тысячи).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Станут ли россияне богаче

Рост показателя ППС в РФ означает, что теперь на условные 100 или 1000 рублей можно купить несколько больше товаров и услуг, чем раньше, сказал в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Сами по себе эти данные не дадут россиянам ничего, но они свидетельствуют об увеличении доходов населения, пояснил эксперт.

«Даже если номинальные доходы россиян не меняются, повышение показателей ППС означает, что за те же деньги можно приобрести больше товаров и услуг. Это приводит к увеличению реальных доходов и повышению уровня жизни в целом», — объяснил Деев.

В первом квартале 2024-го реальные располагаемые доходы населения России (денежные доходы с поправкой на инфляцию за вычетом обязательных платежей) увеличились на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Если зарплаты продолжат увеличиваться соразмерно показателям ППС, то к 2030-му уровень бедности населения в РФ упадет на 7%, а то и больше, прогнозирует Деев.

О качестве жизни граждан достовернее говорят такие показатели, как ВВП на душу населения и ВВП по ППС на душу населения, заметил в разговоре с NEWS.ru экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«По этому показателю Россия едва входит в 30 стран с самым высоким уровнем жизни, если считать ВВП по ППС. А если смотреть по номинальному ВВП, то РФ окажется на 56–63-м месте в мире в зависимости от методики подсчета», — указал он.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

В чем проблема оценки уровня жизни по паритету покупательной способности

Доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов заявил, что энергетик в крупной компании в Австрии получает €3500 в месяц, но его расходы на жилье, связь, транспорт, медицину и питание составляют €2800. В России ежемесячная зарплата такого же специалиста в пересчете на иностранную валюту составляет €1500. Однако его расходы равняются €700. Получается, что работник в РФ имеет преимущество в зарплате по ППС, хотя абсолютные цифры совсем не в его пользу, отметил Максимов.

«По этой причине нельзя говорить о росте зарплат или общего уровня жизни населения, анализируя описываемый индикатор. Скорее он говорит об эффективности работы национальной экономики, которая с меньшими затратами, чем у других стран, способна генерировать большие результаты ВВП», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Проблема заключается в том, что преимущество в ППС достигается в том числе за счет дешевого труда, а он не может стать драйвером личного благополучия индивида, сказал Максимов. По этой причине рост ВВП по ППС экономики России должен происходить с опережающим инфляцию увеличением зарплат и пенсий за счет повышения производительности труда и более эффективного использования огромных природных ресурсов страны. Только в этом случае можно будет говорить об изменении качества жизни россиян, отметил эксперт.

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