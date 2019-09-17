Россия рассчитывает на готовность к 1 января 2020 года газотранспортной системы (ГТС) Болгарии для поставок газа по «Турецкому потоку».
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Петкова рассказала, что Болгария работает над расширением ГТС от границы с Турцией до сопредельных с Сербией территорий. Проект, по словам болгарского министра, имеет большое значение для всего региона, поэтому его назвали «Балканский поток».
Мантуров отметил, что в части строительства газопровода в Сербию РФ будет ориентироваться на сроки, названные болгарской стороной, — до 1 января 2020 года.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что ГТС Болгарии и Сербии в рамках подготовки к передаче газа по «Турецкому потоку» расширят до конца 2019 года.
Реализуемый в настоящее время проект газопровода «Турецкий поток» предполагает прокладку двух линий из России по дну Чёрного моря с пропускной мощностью в 15,75 млрд куб. м на каждую. Первая нитка доставит российский газ в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы, в том числе Болгарию и Сербию.
Болгарский суд прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства газопровода, который примет топливо из «Турецкого потока», передавал News.ru. Таким образом было снято препятствие для дальнейшей реализации проекта.