https://static.news.ru/photo/b2e875ae-d980-11e9-9f21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Россия рассчитывает на готовность к 1 января 2020 года газотранспортной системы (ГТС) Болгарии для поставок газа по «Турецкому потоку».

Как сообщает РИА Новости , глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова высказались о перспективах сотрудничества двух стран в сфере экспорта газа после заседания российско-болгарской межправительственной комиссии.

Петкова рассказала, что Болгария работает над расширением ГТС от границы с Турцией до сопредельных с Сербией территорий. Проект, по словам болгарского министра, имеет большое значение для всего региона, поэтому его назвали «Балканский поток».

Мантуров отметил, что в части строительства газопровода в Сербию РФ будет ориентироваться на сроки, названные болгарской стороной, — до 1 января 2020 года.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что ГТС Болгарии и Сербии в рамках подготовки к передаче газа по «Турецкому потоку» расширят до конца 2019 года.

Реализуемый в настоящее время проект газопровода «Турецкий поток» предполагает прокладку двух линий из России по дну Чёрного моря с пропускной мощностью в 15,75 млрд куб. м на каждую. Первая нитка доставит российский газ в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы, в том числе Болгарию и Сербию.

Болгарский суд прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства газопровода, который примет топливо из «Турецкого потока», передавал News.ru. Таким образом было снято препятствие для дальнейшей реализации проекта.