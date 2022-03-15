РФ предложит ЕАЭС пересмотреть лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок

Вопрос повышения беспошлинного ввоза интернет-покупок в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обсуждается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. Сроки и параметры будут определены в ближайшее время.

Во вторник, 15 марта, премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях санкций сообщил, что страна намерена предложить партнёрам по ЕАЭС несколько инициатив в сфере импорта. В частности, речь может идти о повышении максимального лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли.

Этот вопрос обсуждается, сроки и параметры будут определены в ближайшее время, — сообщили в МЭР.

С 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок составляет 200 евро (ранее 500 евро), предельный вес покупки — 31 килограмм. В случае превышения установленных норм придётся заплатить 15% от стоимости товара, но не менее 2 евро за 1 килограмм.

Кроме того, Мишустин сообщил о планах по обнулению пошлины для критически важных ввозимых товаров. В этот список предлагается включить продовольствие, товары для производства фармпродукции, для строительства и другое.

Кроме того, в планах кабмина — предложение о приостановке действия антидемпинговых пошлин сроком на полгода на отдельные импортные товары.

Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ правительство России подготовило план первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики, в рамках которого будет выделен 1 трлн рублей. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, план поддержки будет постоянно меняться и пополняться в зависимости от развития ситуации в стране.

Также Мишустин сообщил о подготовке законопроекта о введении на иностранных предприятиях внешнего управления. По его словам, это позволит сохранить производство и рабочие места, но действовать мера будет, если собственники необоснованно захотят закрыть компанию.