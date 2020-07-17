РФ предложила создать информационную систему по трудовой миграции в ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/55cff748-c83b-11ea-ad7d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия считает важным создание на пространстве Евразийского экономического союза специализированной информационной системы в сфере трудовой миграции и полезным участие Евразийского банка развития в проработке цифрового проекта для поиска вакансий. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

На площадке Евразийской экономической комиссии идёт работа над предложенным Россией цифровым проектом «Унифицированная система поиска «Работа без границ». Здесь также было бы полезным, чтобы наш ЕАБР — банк развития — принимал в этом участие, — цитирует РИА Новости главу российского кабмина, выступившего 17 июля на заседании Евразийского межправительственного совета.



По его словам, этот проект обеспечит доступ к информации о вакансиях и соискателях на соответствующих ресурсах государств-членов союза. Мишустин уточнил, что нормативные и проектные аспекты формирования цифровой повестки ЕАЭС будут обсуждаться и в рамках нынешнего заседания межправсовета. Он обратил внимание, что принятые решения заложили уже достаточно прочный фундамент для совместной работы — началась реализация первых цифровых проектов в промышленности, на транспорте и рынок труда.

Российский премьер Михаил Мишустин прибыл 17 июля в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое впервые с начала пандемии коронавируса проходит в очном формате. В программе встречи запланированы заседания в расширенном и узком составах. Наблюдателем выступает глава правительства Молдавии Ион Кику.

Премьер-министры обсудят комплексный план мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС. Кроме того, в ходе встречи будут заслушаны доклады Евразийской экономической комиссии по актуальным вопросам деятельности сообщества. В частности, об устранении препятствий во взаимной торговле стран-членов, о формировании общих рынков энергоносителей и другим вопросам, сообщает ТАСС.

Предыдущая очная встреча глав правительств ЕАЭС состоялась 31 января. После этого заседания межправсовета проходили в формате видеоконференции. Поездка в Минск стала для российского премьера первым зарубежным визитом с начала пандемии, писал NEWS.ru.